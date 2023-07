Sui cieli di Reggio “l’antipasto” di domani: le prove delle Frecce Tricolori illuminano lo Stretto | FOTO

StrettoWeb

Il vero spettacolo è domani, ma vi possiamo assicurare che già oggi – guardando il bellissimo incastro di luci, musiche e colori nello sfondo di un cielo azzurro, e sopra il fantastico fascino dello Stretto – le emozioni provate sono state fortissime. Questo pomeriggio, sul Lungomare di Reggio Calabria, si sono infatti tenute le prove delle Frecce Tricolori che domani alle ore 18 illumineranno il centro città.

Bellissimo il colpo d’occhio già offerto oggi, come si può vedere dall’immagine in evidenza e dalla gallery di immagini a corredo. C’è l’Arena, lo Stretto, la magia del mare e del cielo e il grande spettacolo dei maestri in volo che hanno “ammaliato” i presenti, i quali ammiravano con stupore e ammirazione.

Le immagini delle prove delle Frecce Tricolori a Reggio Calabria