Prometteva di curare il cancro con il latte d’asina: in manette “falso medico”

Titoli universitari e specializzazioni, attestati di merito e corsi di aggiornamento: pergamene in bella vista nel suo falso studio, che attestavano la sua falsa professione di medico. Un medico particolare, operante nei comuni di Alto-Medio Sele e Tanagro nel Salernitano, che prescriveva come cura oncologica… il latte d’asina. La donna, senza quindi alcuna laurea specifica, ha esercitato per anni la professione nel campo medico prendendo in cura diversi pazienti, tra cui un bambino malato di cancro.

Ed è stata proprio la mamma del bambino, una volta scoperto l’inganno, a denunciare la finta dottoressa alle autorità competenti. La donna, seconda la sentenza emessa in primo grado dal giudice del tribunale di Salerno – Cristina De Luca -, dovrà scontare due anni di carcere e pagare una sanzione di oltre 10mila euro, oltre al risarcimento e una provvisionale di 6mila euro per la famiglia del piccolo paziente oncologico. E’ accusata di falso ideologico, truffa e esercizio abusivo della professione.