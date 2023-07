Il progetto “Roseto: il borgo delle diverse abilità” entra nella seconda fase

StrettoWeb

Ispira, esplora, progetta: sono queste le parole d’ordine che scandiscono la seconda fase del progetto Roseto – Il borgo delle diverse abilità. Il progetto, complesso, sfaccettato e poliedrico, nasce con la finalità ultima di elevare all’ennesimo grado le abilità e le potenzialità del Comune di Roseto Capo Spulico, e della comunità ospitante che ne rappresenta l’essenza, quale destinazione di un abitare di qualità. Grazie alle risorse connesse al Bando per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, risalente al 2018, intercettate dall’Amministrazione comunale del Comune di Roseto Capo Spulico guidato dal Sindaco Rosanna Mazzia, il borgo ionico continua a vivere un’intensa stagione ricca di iniziative che pongono la valorizzazione del concetto di Abilità al centro di una serie di azioni coordinate, creando un legame con territorio attraverso dei veri e propri “Innesti di comunità” nel tessuto cittadino.

Tali azioni mirano a creare un nuovo legame tra il territorio e la comunità locale, anche favorendo la nascita di nuove imprese sostenibili che, partendo dal genius loci, contribuiranno a potenziare l’offerta turistica. Dopo gli incontri pubblici organizzati da Città Fertile, focalizzati sul coinvolgimento della comunità al fine di far emergere visioni e idee imprenditoriali da sviluppare nei mesi di luglio, agosto e settembre, Roseto Capo Spulico sarà luogo di nuove iniziative, ideate e coordinate dall’Impresa Sociale Netural Coop, volte ad alimentare la voglia di mettersi in gioco della vivace comunità locale, creando nuove connessioni generative tra residenti e cittadini temporanei.

Lasciarsi ispirare dalla bellezza e dalle potenzialità del territorio di Roseto Capo Spulico… Esplorare il territorio alla ricerca di una maggiore e creativa ispirazione per una nuova visione imprenditoriale in chiave turistica che parta dall’unicità propria delle abilità uniche e speciale dei rosetani… Progettare, supportati da professionisti del settore, un nuovo approccio imprenditoriale che renda i fili del tessuto sociale di Roseto una innovativa architrave di un futuro che riscopra la propria terra come luogo che può generare occupazione ed economie reali.

Il programma di questa seconda fase del progetto comprende una serie di incontri ispirazionali con imprenditori e progettisti per favorire l’empowerment della comunità e lo scambio di buone pratiche in vista dei percorsi di incubazione e costruzione di impresa che successivamente saranno curati da Bottega Filosofica, camminate antropologiche per valorizzare il patrimonio paesaggistico ed immateriale di Roseto Capo Spulico, e laboratori di co-progettazione aperti alla collettività tramite i quali sarà costruito, dal basso, un vero e proprio festival che avrà luogo nel mese di ottobre per celebrare il Borgo e le sue diverse Abilità.

Tutti gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, saranno inoltre accessibili a persone con diverse abilità e, nel caso delle camminate antropologiche, anche agli amici a quattro zampe. La partecipazione agli eventi in programma sarà gratuita, ma ai fini organizzativi è necessaria la prenotazione: gli interessati sono invitati a compilare gli appositi moduli di iscrizione presenti sulla pagina facebook Roseto Capo Spulico – Innesti di Comunità o nella sezione eventi del sito del Comune di Roseto Capo Spulico.

Calendario eventi

31.07.2023

Ispira Roseto – Incontri ispirazionali con il mondo dell’impresa

Ospite Francesco Sisto – Officine Maremosso

Divulgazione culturale sul mare e laboratori sui mestieri marinareschi

Piazza Azzurra – Lungomare degli Achei – Orario 19.00 – 21.00

03.08.2023

Esplora Roseto – camminate antropologiche alla scoperta del territorio e della comunità

Netural Walk – Alla scoperta del Borgo e delle sue Abilità (Experience Ceramica)

Partenza da Punto Blu c/o Piazza Azzurra – Lungomare degli Achei – Orario 17.30 – 21.30

07.08.2023

Ispira Roseto – Incontri ispirazionali con il mondo dell’impresa

Ospite Massimiliano Imbimbo – Hearth

Valorizzare il patrimonio invisibile

Piazza Azzurra – Lungomare degli Achei – Orario 19.00 – 21.00

10.08.2023

Esplora Roseto – camminate antropologiche alla scoperta del territorio e della comunità

Netural Walk – Per aspera ad Astra, tra il mare e le stelle (Experience Astronomica) – Orario 18.00 – 23.00 Partenza da Villaggio Borgo Roseto

11.08.2023

Ispira Roseto – Incontri ispirazionali con il mondo dell’impresa

Ospiti Salvatore Pepe e Massimo Morgante – Graffiti for Smart City

Piazza Immacolata – Roseto Capo Spulico Borgo Autentico – Orario 19.00 – 21.00

18.08.2023 / 31.08.2023 / 07.09.2023

Progetta Roseto – laboratori di co-progettazione

Laboratorio di comunità per co-progettare il Festival delle diverse Abilità

Piazza Dante – Roseto Capo Spulico Borgo Autentico – Orario 19.00 – 21.00