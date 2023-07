Il Procuratore di Palermo: “intercettazioni a strascico sono deleterie, vanno censurate. Non si intercetta per vedere cosa succede”

StrettoWeb

“Le intercettazioni a strascico devono essere censurate. Non si intercetta per vedere cosa succede. E’ una questione deleteria. Va richiamata la funzione del controllo del giudice per le indagini preliminari che deve autorizzare l’uso delle intercettazioni. Nel mio ufficio non esiste parvenza di questo istituto“. A dirlo è il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia parlando in Commissione antimafia dell’uso delle “intercettazioni a strascico”.