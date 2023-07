Elezione del presidente del Consiglio comunale di Messina: la decisione del TAR

StrettoWeb

In merito al ricorso presentato dai 17 consiglieri comunali per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale di Messina, il TAR di Catania non ha concesso la sospensiva oggetto del ricorso, e vista la delicatezza della questione ha ritenuto di suggerire agli avvocati la fissazione di una udienza di merito in cui definire una volta per tutte con sentenza la vicenda. É quanto ha deciso oggi, giovedì 27 luglio 2023, il Presidente dell’organo della giurisdizione amministrativa di Catania.

“Una decisione che ha evitato la paralisi dell’attività dell’organo consiliare”, il commento dell’amministrazione del sindaco Basile. “Non possiamo che esprimere soddisfazione in quanto l’odierna decisione del TAR di fatto non ha concesso la sospensiva, in quanto il Presidente non ha ritenuto che la materia in argomento fosse tale da giustificare una sospensione dell’elezione del presidente del Consiglio comunale ed ha rinviato la decisione all’udienza di merito del 3 ottobre prossimo”.