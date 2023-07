Premio Sila, grande serata conclusiva sulle note jazz di “Fotogrammi tropicali”

StrettoWeb

Partecipata ed emozionante la serata speciale che la Fondazione Premio Sila, con la collaborazione di Peperoncino Jazz Festival e Jazz in Sila, ha organizzato nella sua sede di Camigliatello per salutare il pubblico, a seguito della cerimonia conclusiva che ha accompagnato l’edizione 2023 della manifestazione letteraria. Un concerto di circa due ore, quello degli artisti internazionali Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, che ha dato vita ad un’atmosfera straordinaria sulle note jazz delle più importanti canzoni della tradizione brasiliana, francese e italiana.

Con “Fotogrammi tropicali” – questo il nome dell’evento – il

pubblico ha gustato l’interpretazione di successi intramontabili quali “Águas de Março”, “Coração Vagabundo”, “Metti Una Sera a Cena” “Samba da Bênção”, “Estate”, “Every Time We Sao Goodbye” e poi ancora “L’Appuntamento” (versione in italiano di “Sentado à Beira do Camino”), “Oh Che Sarà Che Sarà” e “Arrivederci Roma”. Passione e amore per l’arte toccati, dunque, con mano grazie ai raffinati

arrangiamenti originali scritti a quattro mani da Minnozzi con il newyorchese Paul Ricci.

“Un piacere – dichiara il presidente della Fondazione Premio Sila

Enzo Paolini – aver ospitato nella nostra sede silana, il cenacolo “Faust

d’Andrea”, questa coppia pregiatissima di artisti: grazie alla loro musica e alla loro sensibilità ci hanno trasportato in altri mondi, fatti di immaginazione e bellezza. Ancora una volta, pertanto – conclude Paolini -, la Fondazione ha

raggiunto l’obiettivo prefissatosi: offrire alla comunità momenti di grande

cultura per implementare dialogo e confronto“. L’evento, a ingresso totalmente gratuito, ha così visto la partecipazione di un pubblico vario: dagli adulti ai giovani, passando per i turisti che hanno deciso di trascorrere l’estate sull’altopiano silano.