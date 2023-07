Premio “Reggio Calabria Day”: presente anche Bova e l’area grecanica con l’azienda di Bruno Casile

StrettoWeb

Anche Bova, e l’Area grecanica più in generale, presenti alla XX edizione del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, promosso dall’Associazione Turistica “Proloco Città di Reggio Calabria” e svoltosi nella cornice del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”.

Tra i premiati nel corso dell’iniziativa, anche Bruno Casile, titolare dell’Agriturismo Kalojero di Bova, per aver saputo valorizzare il proprio territorio di origine attraverso la promozione delle produzioni enogastronomiche di nicchia, salvaguardando il patrimonio storico dai processi agroalimentari della globalizzazione e tutelando prodotti altrimenti a rischio di scomparsa.

“Sono particolarmente felice – spiega Casile a margine della premiazione – anche perché ricevere un riconoscimento prestigioso in una cornice così suggestiva, testimonia un tributo all’impegno e alla dedizione. Da anni cerchiamo di conciliare un’opportunità lavorativa alla scelta di non abbandonare la nostra terra. Nel perseguire questi obiettivi realizziamo un’importante opera di conservazione di quelle che sono le principali caratteristiche di questa parte di Calabria, legate all’enogastronomia. Ringrazio dunque gli organizzatori – conclude Casile – per aver dato merito ai nostri sforzi, e ringrazio la mia famiglia che mi sta a fianco nella realizzazione di un lavoro quotidiano assai impegnativo ma certamente gratificante”.