Il Premier Meloni incontra la vedova Falcone: “vorrei chiacchierare con lei per il nostro Stato”

Il Premier Giorgia Meloni, oggi 19 luglio, si è recata a Palermo per la commemorazione di Paolo Borsellino, morto 31 anni fa nella strage di Via D’Amelio. Il Primo Ministro ha reso omaggio anche a Giovanni Falcone, amico e collega di Borsellino, ucciso anche lui in un attacco terroristico di stampo mafioso a Capaci. Nella chiesa di San Domenico a Palermo presente anche Maria Falcone, la vedova del magistrato che ha scambiato qualche parola con il Presidente, le mani strette in un saluto affettuoso.

“Sono felice per lei, io. Vorrei tanto parlarle, poi, in inverno, magari chiacchieriamo su tante cose importanti per il nostro Stato“, ha detto la moglie del giudice, presidente della Fondazione Giovanni Falcone. “Anche per me è un piacere”, ha replicato Meloni, disposta a incontrarla “quando vuole”.