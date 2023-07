Bova: premiata la giovane Simona Mafrica per il 100 e lode conseguito all’esame di maturità

StrettoWeb

Una pergamena celebrativa a coronamento di un percorso scolastico lusinghiero. È stato questo il tema principale della cerimonia tenutasi nella sala delle adunanze del comune di Bova per celebrare il risultato della giovane studentessa bovese Simona Mafrica, cui l’amministrazione comunale ha inteso tributare un doveroso omaggio per un risultato che – come ha precisato il sindaco Santo Casile – rende onore all’intera comunità bovese.

La giovane Mafrica frequentante l’Istituto di Istruzione Superiore “Familiari” di Melito Porto Salvo si è distinta ottenendo il massimo voto coronato dalla lode. Questo il motivo per cui, nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza di amministratori, parenti e amici, il primo cittadino ha consegnato una pergamena celebrativa a sugello di un cursus studiorum di assoluto livello.

“La nostra amministrazione – ha poi precisato Gianfranco Marino, Vicesindaco con delega alla pubblica istruzione – riserva particolare attenzione alle eccellenze del nostro centro, con un occhio particolare ai giovani. In loro, nel loro ingegno, nel loro talento, nella loro passione, nelle loro attitudini, riponiamo le nostre speranze, per un futuro che sappia perpetuare e rinverdire il glorioso passato della nostra Città, culla di cultura, custode di arti, saperi e valori antichi“.