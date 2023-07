La prefettura di Cosenza accoglie il Presidente della Camera dei Comuni canadese, Anthony Rota, di orgine cosentina

StrettoWeb

Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha accolto stamattina in Prefettura Anthony Rota, Presidente della Camera dei Comuni del Canada. “Il cordiale colloquio, durante il quale sono stati richiamati gli storici legami di vicinanza che uniscono le due popolazioni, italiana e, nello specifico, calabrese, e canadese – si legge in un comunicato della Prefettura – ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sulle varie tematiche d’interesse comune in quanto Canada e Calabria rappresentano terre di accoglienza di altri popoli”.

“Il Prefetto ed il Presidente della Camera dei Comuni canadesi, peraltro di origini della provincia di Cosenza – si aggiunge – hanno assicurato il reciproco impegno affinché l’incontro odierno dia ulteriore impulso ai già proficui rapporti di collaborazione istituzionale”.