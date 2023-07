Poste Italiane: premiata la filiale di Reggio Calabria

StrettoWeb

Importanti riconoscimenti per la filiale di Reggio Calabria sono arrivati nell’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i migliori uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nell’ultimo trimestre del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. In particolare la filiale reggina ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale.

“Un grande ringraziamento va a tutti i Direttori degli uffici postali, agli specialisti e alla squadra del “Commerciale” – ha commentato sodisfatta Teresa Cozzolino, direttrice della Filale di Reggio Calabria – che con impegno e determinazione hanno raggiunto questo importante traguardo con uno speciale riconoscimento da tutto il management aziendale”.

All’incontro, presenziato dai responsabili della sede centrale e dai responsabili di macro area Mercato Privati, hanno partecipato circa 160 dipendenti del territorio tra cui i dodici direttori di filiale premiati in tutta Italia e una folta rappresentanza tra direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.