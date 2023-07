Poste Italiane omaggia San Francesco di Paola con un bollo speciale dedicato

StrettoWeb

In occasione dell’allestimento di una mostra filatelica, dedicata a San Francesco di Paola, in programma a Paola (Cs) il prossimo 14 luglio 2023, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “San Francesco di Paola Uomo di Pace in Euroap – Mostra Filatelica – 14.7.2023 – 87027 Paola (Cs)”, richiesto dal circolo filatelico numismatico “San Francesco di Paola” di Crotone.

Nello stesso giorno dalle ore 12 alle 18 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito nel piazzale antistante il Santuario, in Largo San Francesco. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Cosenza. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.