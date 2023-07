Poste Italiane: da oggi rincari delle tariffe di tutti i servizi postali

StrettoWeb

Poste Italiane si adegua all’inflazione: dalla posta ai pacchi passando per le raccomandate, da oggi parte una serie di rincari delle tariffe. L’aumento è stato autorizzato dall’Agcom con una delibera del 27 giugno scorso: “considerata l’opportunità di consentire a Poste Italiane il recupero dell’inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023, al fine di perseguire la corrispondenza delle tariffe dei servizi universali con i sottostanti costi di produzione» si legge nella delibera”. Con l’entrata in vigore del nuovo tariffario, secondo quanto si legge sul sito di Poste, l’invio in posta ordinaria all’interno dell’Italia (20 grammi) costa 1,25 euro invece di 1,20 euro, mentre per chi spedisce con posta prioritaria, per l’interno Paese (100 grammi) il costo del francobollo sale da 2,80 a 2,90 euro