Poste Italiane: a Cosenza il bollo speciale per il 20esimo anniversario dell’operazione “Antica Babilonia” in Iraq

In occasione del 20° Anniversario dell’operazione “Antica Babilonia”, in programma a Cosenza il prossimo 6 luglio 2023, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Il 1° Regimento Bersaglieri celebra il 20° Anniversario operazione “Antica Babilonia – Iraq 2003-2023 – 6.7.2023 – 87100 Cosenza Veneto” richiesto dal 1° Regimento Bersaglieri di Cosenza. Nello stesso giorno dalle ore 17 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la caserma “Luigi Settino” di Via Panebianco, dove sarà allestito uno stand di Poste Italiane. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Cosenza. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.