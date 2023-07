StrettoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Quelle di Pichetto Fratin al Gifuni sono lacrime di coccodrillo, perché lo fa lo stesso giorno in cui il governo ha deciso di cancellare dal Pnrr i soldi per il dissesto idrogeologico. Servono i soldi su Italia sicura, fatta da Renzo Piano e non da Nello Musumeci. Meno lacrime e più decreti”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una diretta su Instagram.