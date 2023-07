Pnrr: Fregolent (Az-Iv), ‘a riferire venga presidente Meloni’

StrettoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ?Siccome abbiamo scoperto che ci sono difficoltà a reperire le rate del Pnrr, anche noi chiediamo la presenza in Aula della Presidente Meloni. Il piano non appartiene a questo governo ma a più governi e all?Italia, per questo riteniamo giusto che la corresponsabilità e la completezza di informazioni ci venga dalla stessa presidente del Consiglio?. Lo ha detto in apertura di seduta in Aula al Senato la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva, Silvia Fregolent.