Pnrr: Braga-Boccia (Pd), ‘Meloni venga in aula al più presto’

StrettoWeb

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Non possono cavarsela con una riunione straordinaria e una conferenza stampa. La Presidente Meloni ha il dovere di spiegare in Parlamento cosa sta succedendo del Pnrr”. Lo dicono i capigruppo del Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia.

“E? uno dei piani di rilancio più ambiziosi del Dopoguerra, conquistato dall?Italia per non lasciare indietro nessuno dopo gli anni della pandemia. Il mancato rispetto dei tempi e dell?arrivo dei fondi dell?Unione Europea è un colpo ai conti pubblici. Meloni non può continuare a tacere. Chiediamo la sua presenza in Aula al più presto perché il rischio di perdere la quarta rata ? sempre in attesa della terza ? è altissimo”, aggiungono Braga e Boccia.