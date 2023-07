Plastic Free July: al via l’iniziativa “105 Save the Sea” in 50 spiagge italiane, presente anche la Calabria

StrettoWeb

Per tutto il mese di luglio, in occasione del “Plastic Free July” che nel mondo viene celebrato dal lontano 2011, Plastic Free Onlus, Radio 105 e Regionale di Trenitalia organizzano insieme “105 Save the Sea”. I volontari dell’organizzazione ambientalista, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in azione in oltre 50 località italiane per rimuovere 10 tonnellate di rifiuti abbandonati sulle spiagge in vista della stagione estiva, sensibilizzando bagnanti, turisti e cittadini dell’importanza di una maggiore cura del territorio e del mare.

“Sono molto entusiasta di questa collaborazione con il media partner Radio 105 e del supporto di Trenitalia – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – Ancora una volta si rivela vincente il connubio tra cittadini, aziende e media per sensibilizzare le persone sulla problematica dell’inquinamento da plastica che mette a rischio il nostro futuro sul Pianeta”. L’intera iniziativa vedrà, inoltre, 5 tappe speciali nelle domeniche di luglio con il racconto on air e online dei talent di Radio 105.

Dopo il successo di partecipazione e concretezza di Spotorno, in provincia di Savona, domenica 9 luglio sarà la volta di San Benedetto del Tronto (AP), con ritrovo alle ore 9 in Pineta Buozzi. Le tappe speciali proseguiranno poi in Abruzzo a San Salvo (CH), in Calabria a Scalea (CS), in Puglia a Monopoli (BA). Gli “ambassador” Ylenia, Pizza, Valeria Oliveri, Bryan Ronzani, Edoardo Mecca e Dario Spada saranno infatti impegnati sulle spiagge accanto ai volontari nelle operazioni di clean up e sensibilizzazione. Tutti i partecipanti a “105 Save the Sea”, coordinati dai referenti Plastic Free, riceveranno in regalo il kit del volontario insieme a t-shirt, cappellino e zainetto “limited edition” firmati Radio 105. Per scoprire gli appuntamenti www.plasticfreeonlus.it/eventi