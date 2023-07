Perde il controllo del quad e cade in un burrone in Calabria: 60enne vivo per miracolo

StrettoWeb

Vivo per miracolo: un 60enne originario di Longobucco, ma residente a Roma, durante un’escursione con il quad nella Sila Greca, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in un burrone profondo 100 metri. Sono stati attimi di grande apprensione, soprattutto per la difficoltà riscontrata dai soccorsi nel recuperarlo. La zona infatti, nota tra i residenti come “Pietra della ‘Gnazzidda”, è impervia è difficile da raggiungere. L’incidente, avvenuto ieri nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha visto quindi coinvolte diverse squadre di soccorritori: sul luogo sono quindi intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza e i Vigili del Fuoco i quali, dopo diverse manovre, hanno raggiunto il 60enne, lo hanno stabilizzato e poi imbarellato. L’uomo, che ha riportato comunque diversi traumi, è stato recuperato con verricello da un elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania e trasportato in ospedale per le cure del caso.