“Peperoncino Jazz Festival”: la rassegna più ‘piccante’ della musica torna a Santa Maria del Cedro

Il “Peperoncino Jazz Festival”, la prestigiosa rassegna di musica jazz, torna nella meravigliosa location del Museo del Cedro, dal 21 al 23 luglio 2023, a Santa Maria del Cedro, per un concerto all’insegna della musica jazz e delle fresche note agrumate del Cedro di Santa Maria del Cedro, tra suoni, sapori e suggestioni mediterranee, visite guidate e degustazioni a cura del Consorzio del Cedro di Calabria. Un evento in partnership con Cedro in Jazz, che vedrà l’esibizione di numerosi artisti, in un percorso agro-mistico-sensoriale: il 21 luglio, Daniele Scannapieco insieme a Tommaso Scannapieco e Gino Del Prete; il 22 luglio sarà la volta di Denise King insieme a Daniele Cordisco, Antonio Caps ed Elio Coppola, mentre il 23 luglio suonerà Dave Howard insieme a Sal Urzino, Diego Apa, Frank Marino e Giuseppe Pastore. Tre serate dedicate agli amanti della musica jazz e del cedro, assolutamente da non perdere!