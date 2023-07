La pedalata per il 50esimo anniversario di AIDO fa tappa a Reggio Calabria

StrettoWeb

Nel quadro delle iniziative nazionali e regionali relative al cinquantesimo anniversario della Costituzione dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule si inserisce il complesso progetto che ha come protagonista Michail Speciale, ciclista amatoriale di Partinico e testimonial di Aido Sicilia, in un percorso di 2500 chilometri in bici in solitaria con al seguito un’ auto ammiraglia che partito da Bergamo il 10 luglio 2023 sta attraversando in tredici tappe tutta l’Italia fino a Palermo Partinico ove giungerà prossimamente il 13 luglio 2023.

Nell’ ultima delle tre tappe calabresi da Lago Amantea a Reggio Calabria di 175 chilometri Michail sarà affiancato dal ciclista reggino amatoriale Paolo Desimone, presidente della Cyclists for Solidarity, che insieme ad altri ciclisti lo accompagnerà fino a Reggio Calabria ove nella Sala dei Sindaci del Comune di Reggio Calabria il 10 ottobre 2023 alle ore 16:00 sara’ accolto insieme al suo staff da Autorità civili e religiose, Autorità sanitarie, Associazioni, Clubs Service, Soci/Dirigenti Aido e Cittadini per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

Vivissima soddisfazione ha espresso il presidente regionale di Aido Calabria Nicola Pavone per l’ accoglienza a Michail e l’ organizzazione delle iniziative da parte dei Volontari Aido nelle sedi calabresi di Corigliano Rossano, Cosenza, Lago, Amantea e Reggio Calabria e la sensibilità a partecipare da parte delle Autorità e dei cittadini.

“A pedalare Michail, seppur solo in senso metaforico, suo padre, deceduto in attesa di trapianto per una complicanza della dialisi, un infarto non diagnosticato per un’intera settimana, che lo costrinse a lunga agonia. Con lui aveva programmato il Periplo che ha dedicato alla sua memoria. Da lui ha ereditato l’ impegno per il sociale e la consapevolezza dell’ importanza della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.”

“Vorrei sensibilizzare – afferma Michail – quante più persone alla tematica della donazione di organi, tessuti e cellule e portare più sottoscrizioni all’ Associazione, raccolte durante il mio percorso, anche attraverso il progetto DigitalAido.”