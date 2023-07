Paura a Reggio Calabria: ciclista perde l’orientamento durante un’escursione, salvato dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Brutta disavventura per un uomo di 51 anni a Reggio Calabria, di origini francesi. Era in sella alla sua bici per percorrere l’area nelle vicinanze del Monastero della Visitazione di Ortí, frazione pedemontana della città reggina, quando ha imboccato un sentiero secondario e ha perso l’orientamento. L’allarme è stato lanciato immediatamente e 5 uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio si sono messi alla ricerca del ciclista per più di tre ore. Grazie anche alla geolocalizzazione, il 51enne è stato ritrovato e portato a casa sano e salvo: solo tanto spavento, per una vicenda che poteva finire anche in modo peggiore.