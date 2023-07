Paura nel cosentino: ritrovati proiettili lungo una via del centro abitato

StrettoWeb

Una comunità scossa, soprattutto perché estranea ad episodi violenti e di criminalità. A San Giovanni in Fiore, comune dell’altopiano silano in provincia di Cosenza, la vita scorre tranquilla, ma l’episodio accaduto oggi ha destato preoccupazione: alcuni passanti, attraversando via Panoramica, hanno ritrovato sul marciapiede alcuni proiettili. Allarmati, hanno subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: i Carabinieri sono giunti subito sul posto e hanno circondato la zona, avviando le indagini del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: la strada infatti, è sede di diversi locali pubblici e privati.