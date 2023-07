Patrick Zaki è a Bologna: “riprende il mio impegno per i diritti umani, giustizia per Regeni”

StrettoWeb

Patrick Zaki è arrivato a Bologna dopo la grazia concessa dal governo egiziano. “Finalmente sono qui, questo è un sogno che si avvera, penso non vi siano parole in nessuna lingua che possano descrivere come mi sento, è una bella sensazione di essere qua“, esordisce l’attivista egiziano. “Sono qui anche come difensore dei diritti umani”, sottolinea Zaki. “E il mio impegno non finisce qui, con la mia liberazione. Giustizia per Giulio Regeni”, invoca Patrick.

“Bologna è la mia seconda casa: ho goduto di molto sostegno, ho visto questo sostegno in tre anni e si è visto anche al Cairo. Ringrazio le autorità italiane e egiziane, le ong, la società civile. i vertici dello stato italiano fino alla presidente del Consiglio”, ha detto Zaki. “Resterò a Bologna due settimane”, spiega Patrick, “voglio bussare ad ogni porta delle persone che hanno lottato per me, per il resto mi godo il momento, poi penserò a riprendere in mano il mio futuro”. E poi spiega: “voglio riprendere la mia carriera universitaria e come difensore dei diritti umani. Per qualche giorno andrò al Cairo, ma poi tornerò a Bologna”.