Partita Crotone-Giugliano, Daspo per un 42enne che aveva acceso un fumogeno

La Questura di Crotone ha emesso un Daspo per un campano 42enne che, in occasione della partita Crotone-Giugliano del 23 aprile scorso, ha acceso un fumogeno nel settore ospiti dello stadio “E. Scida” di Crotone. Il colpevole, grazie alle immagini di videosorveglianza del campo da gioco, è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica dalla Digos Locale. Sottoposto a Daspo, il tifoso non avrà più accesso agli eventi sportivi per i prossimi 5 anni, con obbligo di presentazione alle Autorità di Polizia per l’intera durata del divieto.