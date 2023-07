Parte da Reggio Calabria il servizio idrico integrato, in questi giorni la prima bolletta

StrettoWeb

In questi giorni i cittadini di Reggio Calabria riceveranno a casa la prima bolletta del servizio idrico integrato emessa dalla So.Ri.Cal SPA. La novità arriva a pochi mesi all’accordo di subentro sottoscritto tra il Comune di Reggio e il gestore pubblico regionale individuato da Arrical, in ottemperanza nelle norme nazionali di settore.

Reggio Calabria è il primo comune calabrese nel quale, da quest’anno, il servizio idrico è condotto dalla Sorical, mentre i servizi di fognatura e depurazione sono ancora gestiti dal Comune fino a giungo del 2024, essendo in corso le attività propedeutiche al definitivo subentro.

In applicazione della normativa vigente, il rapporto contrattuale e la fatturazione dell’intero servizio idrico integrato sono posti in capo al gestore SO.RI.Cal SpA con quale, ex lege, ogni utente ha instaurato automaticamente il nuovo rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità rispetto al precedente intercorrente con Comune di Reggio Calabria. Quindi per i cittadini, ai fini della procedura di pagamento, non cambia nulla.

“Con la riforma messa in campo dalla Regione Calabria dell’organizzazione dei servizi idrici si stanno colmando decenni di ritardo” – afferma Cataldo Calabretta, amministratore unico della Sorical. “Partiamo dalla città più grande della Calabria con l’impegno di migliorare il servizio, ottimizzando i costi ed efficientando il sistema. Stiamo predisponendo importanti piani di investimento per dare alla Calabria il migliore servizio idrico possibile e per tutelare il nostro mare, risorsa importante della nostra economia.”

Per evitare disservizi e garantire un ordinato e graduale passaggio di consegne, Sorical e Comune di Reggio Calabria hanno convenuto nell’affiancamento fino a fine anno della società in house Hermes