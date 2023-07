“Parlare di Mafia”: l’evento di FdI a Palermo per omaggiare Borsellino, con il Capitano ‘Ultimo’ e il Premier Meloni

StrettoWeb

“Parlate di Mafia”: un titolo forte per un evento importante, quello in programma il prossimo 21 luglio a Palermo per ricordare il magistrato Paolo Borsellino a 31 anni dalla sua morte. La manifestazione, targata Fratelli d’Italia, si terrà presso l’hotel San Paolo Palace ed è stata presentata oggi in conferenza stampa dai capigruppo Fdi di Senato e Camera, Tommaso Foti e Lucio Malan, e dai deputati Francesco Filini e Sara Kelany dell’ufficio Studi del partito. “La lotta alla mafia per noi è un tema fondante del nostro partito. Vogliamo trarre dall’attività di Paolo Borsellino la cassetta degli attrezzi per comprendere che cosa dobbiamo fare nei confronti di una mafia multiforme, che ha cambiato pelle”.

Il dibattito prevede un’introduzione a cura di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi e vicepresidente del Copasir. Si parte con il panel dal titolo “Dalla Trattativa Stato-mafia all’arresto di Messina Denaro: aspetti giuridici e politici“, con l’intervento del capitano ‘Ultimo’ Sergio De Caprio, il consigliere del Csm Felice Giuffré, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Proseguirà poi con “Mafie esistenti e mafie emergenti“: interverranno Rosario Aitala, presidente di Sezione della Corte Penale Internazionale, Sebastiano Ardita, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina, Vittorio Rizzi, vicecapo della Polizia di Stato e vicedirettore generale Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e Francesco Greco, Comando Generale della Guardia di Finanza. Conclude l’iniziativa il panel “I modelli sociali e culturali per sconfiggere la mafia” con l’importante contributo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con un videomessaggio. Tra i relatori, oltre ai capigruppo Malan e Foti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.