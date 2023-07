Parco Nazionale del Pollino: cresce l’attesa per seconda edizione di “Outdoor Sports Day”

StrettoWeb

Cresce a Papasidero, in provincia di Cosenza, l’attesa per l’evento Outdoor Sports Day, giornata unica nel suo genere che si svolgerà sabato 22 luglio nell’incantevole cornice naturalistica della valle del fiume Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. Proprio come l’edizione del 2022, l’evento è organizzato dall’associazione di promozione turistica Visit Papasidero e dall’amministrazione comunale di Papasidero. Lo scopo della giornata è quello di dare la possibilità ai turisti-amatori di conoscere e provare le attività sportive che si possono svolgere nella meravigliosa valle del fiume Lao quali: rafting, paintball, quad, trekking in acqua, parco avventura, canyoning, cicloturismo, orienteering, trekking culturale tra gli affreschi dei Monaci Basiliani e le vie della storia.

Quest’anno, acquistando il ticket del costo di 35,00 euro, sarà possibile svolgere 2 sport a scelta tra quelli proposti e gli organizzatori vi doteranno anche di alcuni gadget utili per la giornata. È necessario prenotare il ticket sul sito di EventBrite o chiamare all’infoline +39 351.9364975, anche tramite messaggio WhatsApp. Si parte dalle ore 9:00 nello splendido borgo di Papasidero per dare il via all’evento con sorprese, spettacoli e dove poi gli organizzatori accoglieranno i primi partecipanti alle attività presso i gazebo dove si ritirano i ticket.

La giornata sarà ricca di eventi e spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini. Intorno alle ore 18:30 si terrà poi un tavolo di confronto aperto al pubblico dal titolo: “Il turismo sportivo come opportunità di crescita delle piccole comunità – futuro & sostenibilità” che vedrà la partecipazione di un prestigioso parterre di ospiti e relatori. La giornata si concluderà con una serata musicale e degustazione di prodotti tipici.