Pesca record a Pantelleria: catturati calamari giganti

Incredibile bottino per due pescatori di Pantelleria: Davide Errera e Andrea Rizzo, infatti, sono riusciti a portare a casa due calamari giganti di 16,760 e 15,570 chili. Come ha spiegato Errera, si tratta di animali che vivono in alto fondale e che probabilmente hanno perso l’orientamento, rischiando di finire sugli scogli.

I due pescatori hanno dimostrato la loro abilità e la profonda conoscenza delle acque di Pantelleria. La cattura dei due calamari giganti passerà alla storia come una delle prede più sorprendenti mai pescate sull’isola siciliana.