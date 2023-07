Palermo, trovato archivio di file con scene di violenze sessuali a bambini: arrestato 38enne

StrettoWeb

La polizia postale, del servizio centrale di Roma e del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo hanno arrestato, in provincia di Agrigento, un uomo di 38 anni, che aveva un archivio con un’enorme quantità di file con scene di violenze sessuali a bambini, alcuni dei quali in tenera età.

La polizia postale, del servizio centrale di Roma e del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo hanno arrestato, in provincia di Agrigento, un uomo di 38 anni, che aveva un archivio con un’enorme quantità di file con scene di violenze sessuali a bambini, alcuni dei quali in tenera età.