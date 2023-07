Palermo, il sindaco: “entro fine mese attivo il forno crematorio”

StrettoWeb

“Sarà attivo entro questo mese il forno crematorio del cimitero dei Rotoli di Palermo”.

Lo ha assicurato il sindaco Roberto Lagalla che ieri mattina ha accompagnato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in una visita al cimitero per fare una verifica sui lavori per il superamento dell’emergenza sepolture.

Il forno creamotorio non è operativo da due anni per un guasto. Musumeci ha avviato stamani le procedure per l’abbattimento di 72 sepolture abusive. Nei giorni scorsi le tombe erano state svuotate e le bare erano state tumulate all’interno della stesso cimitero. Sono stati avviati i lavori per l’abbattimento delle strutture in cemento armato costruite senza alcuna autorizzazione e che versano in precarie condizioni. Erano state allocate ai bordi della strada che porta al forno crematoio. “Crediamo che laddove ci sia una genesi contro la legge – dice il sindaco – non si possa che intervenire con l’arma più dura che è quella dell’eliminazione“.