Palermo: lutto in Questura, morto storico dirigente delle Volanti

La Questura di Palermo piange uno dei suoi più grandi Servitori: Claudio Montana, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza.

Storico dirigente delle “Volanti” palermitane, si è distinto per il suo forte carisma, la sua alta professionalità e la sua innata umanità.

Montana lascia un profondo vuoto per i suoi familiari e per i colleghi, onorati di aver conosciuto un grande uomo, esempio e guida per tutti i poliziotti. Il Questore di Palermo e tutti i Poliziotti esprimono profondo cordoglio alla famiglia.