Palermo, cavallo fugge dal maneggio: recuperato dalla Polizia

Voleva farsi un bel giretto in città questo birichino che, qualche sera fa, è fuggito da un maneggio a Palermo. Per fortuna la Polizia, a seguito di una segnalazione e della denuncia di scomparsa da parte del proprietario, lo ha poi ritrovato in un’area verde. Forse Clint, questo il nome del bellissimo cavallo, si era già pentito di aver trottato sull’asfalto rovente di luglio.