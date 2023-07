Padel in Aspromonte: aperte le iscrizioni al Torneo di Cucullaro | INFO e DATE

StrettoWeb

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di padel che, nel mese di agosto, si troveranno in Aspromonte, a Reggio Calabria e dintorni. Il 13 e 14 l’Italica Mountain Village sarà la sede del Torneo di Ferragosto. La struttura sportiva polifunzionale, situata in località Cucullaro nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, ospiterà una competizione per la quale si prevede una grande partecipazione di giocatori .

La manifestazione, organizzata da CPM e Italica Sport, sarà un torneo maschile a cui potranno partecipare tutti coloro i quali hanno compiuto diciotto anni. Il torneo si svilupperà nell’arco di due giornate, con inizio domenica mattina (13 agosto) alle ore 10 e conclusione lunedì sera. Per i presenti ci sarà l’opportunità di praticare l’attività sportiva del momento in un bellissimo contesto naturale, godendo delle temperature miti che si troveranno ad alta quota anche in agosto.

L’adesione prevede una quota di 25 euro più un eventuale tesseramento per chi ne avesse necessità. Per info, iscrizioni e qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 3401391098. Sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 9 agosto. Tutto è pronto affinché si possa vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. CPM da ormai diversi anni rappresenta una garanzia a livello organizzativo per il mondo del padel. Il Torneo di Ferragosto è frutto di una sinergia con Italica Sport, realtà del territorio con un’esperienza consolidata e riconosciuta nel settore della gestione degli impianti sportivi.