‘Oscar Green’, il premio Coldiretti per i giovani imprenditori agricoli che puntano sulla Calabria

L’articolo 1 della Costituzione sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. A Lorica (CS) c/o “Brillo Parlante”, sul Lungo Lago Arvo, giovedì 20 luglio p.v. dalle ore 11:00 i giovani imprenditori agricoli under 40 presenteranno le realizzazioni del proprio lavoro, delle intraprese nel settore agricolo e agroalimentare che si distinguono per innovazione e contribuiscono a rendere sempre più dinamico il comparto agricolo calabrese. Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla diciassettesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura.

Obiettivo da sempre dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sana che ha come testimonial le tante idee innovative e il talento dei nostri giovani agricoltori. Come sempre, nello spirito del concorso, saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e l’arricchimento del territorio.

“E’ una generazione in campo – sottolinea il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – giovani che rimangono vigili che si nutrono di idee, visioni, progetti e realizzazioni capaci di arricchire il proprio e nostro futuro e che hanno orizzonti larghi che sanno raccogliere le sfide del nostro tempo”. Le categorie in concorso sono sei: Campagna Amica, Fare Filiera, Impresa Digitale, Coltiviamo la solidarietà, Custodi d’Italia, Energie per il futuro e sostenibilità per ciascuna delle quali verrà proclamato il vincitore regionale che prenderà parte alla selezione nazionale. I progetti imprenditoriali, che saranno presentati per le varie categorie in concorso alla finale regionale, sono 42.

“Oscar Green – afferma il Delegato Regionale di Giovani Impresa Coldiretti Enrico Parisi – trasmette un’immagine evoluta e contemporanea dell’agricoltura. In questi anni il premio ha allargato i confini con realizzazioni e imprese mirate e coerenti traducendo, in anticipo, esigenze del presente in investimenti sul futuro, con spiccata sensibilità sociale e culturale e azioni di sostegno al territorio e di insediamento di nuove imprese”.

“Basti pensare – prosegue Parisi – all’impegno in termini di sostenibilità ambientale, avviato con grande anticipo rispetto alle urgenze generalizzate di oggi. Attività che spaziano dall’utilizzo di materiali riciclati al controllo di filiera, dal perseguimento dell’efficienza energetica alla riduzione di emissioni e all’uso di risorse naturali. Questi giovani, sono alla ricerca di contesti che diano fiducia, c’è proprio questa voglia di trovarsi e scambiarsi esperienze positive che aiutino anche a sperimentarsi come soggetti che creano valore, che generano qualcosa che grazie a loro produce risultati”.