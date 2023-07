Orrore in Calabria: nonno abusa della nipote ma la famiglia non le crede, rinviati a giudizio i colpevoli

StrettoWeb

Una storia di molestie lunga 3 anni e ai danni di una povera bambina di 8 anni. L’orrore che una piccola, a quell’età, non dovrebbe neanche conoscere e invece è stata proprio la famiglia ad approfittarsi di lei. Nello specifico il nonno, 73enne, è accusato di violenza sessuale nei confronti della povera vittima. Quest’ultimo, insieme alla nonna e ai genitori, sono stati rinviati oggi a giudizio secondo quanto deciso dal gup del Tribunale di Vibo, Francesca Loffredo. Il 73enne è accusato di reato di violenza sessuale su minore, mentre il resto del nucleo familiare deve rispondere al reato di mancata protezione nei confronti della bambina.

Le indagini sulle presunte violenze risalgono ad aprile 2020, quando una delle maestre della scuola primaria frequentata dalla bambina, ha cominciato ad insospettirsi. La piccola infatti, aveva degli atteggiamenti anomali, tendeva ad isolarsi e si mostrava sempre triste. Il rapporto di fiducia creato con la docente l’ha portata però ad aprirsi e a confessare il tutto. Secondo quanto emerge dalle indagini, la minore avrebbe rivelato l’indegno atto anche alla mamma che, per paura di ritorsioni familiari, pare abbia preferito tacere. Lo stesso per quanto riguarda nonna e padre i quali, entrambi, non hanno creduto alle sue parole.

Solo grazie all’insegnante che ha presentato denuncia presso gli uffici della Squadra Mobile di Vibo Valentia, la piccola può ora definirsi “salva”. A seguito di attività investigative infatti, il nonno è stato arrestato e lo stesso per gli altri membri della famiglia che hanno deciso di non ascoltare la sua verità. Emerge, infine, un altro terribile dettaglio: ci sarebbe, secondo i racconti della piccola, un’altra vittima di abusi da parte del nonno, oggi adulta. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il prossimo 20 settembre.