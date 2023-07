Operazione Blanco, 28 arresti a Catania: scarcerato un reggino | NOME

StrettoWeb

Nel luglio 2022 è stata portata a compimento una vasta operazione denominata “Operazione Blanco” che ha azzerato a Catania due organizzazioni criminali che facevano affari col traffico e la produzione di droga, cocaina e marijuana. La polizia di Stato, su mandato della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo, ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Catania, che ha disposto la misura cautelare per 28 persone, 22 delle quali sono finite in carcere. Nel doloroso anniversario dei trent’anni dalla strage di via D’Amelio, le forze dell’ordine risposero dunque nel luglio 2022 sferrando un duo colpo alla criminalità organizzata, con due distinte operazioni di polizia: “Grande Mandamento” a Palermo, che ha colpito il clan del quartiere Noce e “Blanco”, nella città alle pendici dell’Etna.

Le indagini proseguirono e approdarono fino al cimitero comunale di Catania, dove gli uomini dell’Antidroga rinvennero all’interno di una tomba altre armi e munizioni, anche da guerra, chiuse in un sacco utilizzato per il trasporto delle salme. Un lavoro certosino, messo in campo con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ambientali e con sistemi di videoregistrazione, culminato nell’operazione sudetta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dietro al traffico di stupefacenti ci sarebbero due organizzazioni criminali distinte, che operavano fra Catania e la Locride calabrese, con i carichi di droga che viaggiavano con cadenze settimanali nascosti all’interno di box, ricavati dalle autovetture utilizzate per il trasporto. L’organizzazione che trafficava in cocaina avrebbe avuto al vertice Lorenzo Michele Schillaci, vicino al gruppo Nizza del clan Santapaola- Ercolano, Michele Fontanarosa e il presunto trafficante calabrese Giovanni Minnici. La polvere banca veniva poi smerciata nel rione popolare di San Giovanni Galerno. La seconda organizzazione era invece dedita al traffico di marijuana ed aveva la propria base operativa nel rione di San Berillo Nuovo. L’intera operazione ha visto la collaborazione del personale della di Catania, Reggio Calabria, Salerno e Agrigento. Resta da capire chi e in che modo fornisse le armi, comprese quelle da guerra, al sodalizio criminoso.

Quasi tutti gli indagati hanno scelto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato. Tra questi vi è anche il reggino Francesco Falduto, tassista di professione, tratto in arresto essendo considerato presunto corriere in quanto, secondo l’impostazione accusatoria avrebbe, durante alcuni dei suoi viaggi di lavoro, trasportato una cittadina straniera che indossava una parrucca per non farsi riconoscere, la quale sarebbe salita a bordo del taxi del Falduto con un borsone carico di stupefacente.

Il Falduto, difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe Gentile del Foro di Reggio Calabria, si è da sempre proclamato innocente avendo svolto solo la sua attività di tassista, dunque non potendo prevedere che all’interno di quel borsone vi fosse della droga.

Falduto, detenuto presso il carcere di Arghillà, a Reggio Calabria, è stato scarcerato da poco – dopo 10 mesi in carcere e mandato agli arresti domiciliari essendo stato accolto in toto il ricorso al Tribunale delle libertà catanese presentato dal proprio difensore in punto di assenza di esigenze cautelari. L’Avv. Gentile, infatti, impugnava con il proprio elaborato il provvedimento di rigetto della scarcerazione disposto dal GUP di Catania, allegando corposa produzione documentale a supporto della propria richiesta, ed ottenendone l’accoglimento da parte del Tribunale del riesame con immediata scarcerazione del proprio assistito. Si attende la conclusione del maxi processo, presso l’aula Bunker – Bicocca di Catania.