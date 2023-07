Operazione antidroga in Calabria: la Polizia sequestra capannone con 128 chili di marijuana

StrettoWeb

Proseguono le attività di controllo da parte delle forze dell’ordine calabresi che, lavorando in sinergia, cercano di contrastare quotidianamente lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controlli, ad Amato in provincia di Catanzaro, il personale di Polizia locale, congiuntamente con il commissariato di Corigliano-Rossano e e la squadra mobile di Cosenza, hanno rinvenuto un capannone adibito a deposito e produzione di marijuana. Lo stabilimento, il terzo scoperto questo mese, conteneva un peso complessivo di sostanza stupefacente di 128 kg, per la maggior parte già confezionata e pronta allo smercio, oltre ad alcune serre adibite alla coltivazione della stessa.

Gli agenti hanno rinvenuto 21 vasi contenenti piantine di canapa indiana, oltre alla strumentazione utile ai fini del prodotto: alimentatori elettrici, tubi di areazione, lampade da serra, tappetini per piantare i semi e svariati sacchi di terriccio. Il capannone è dotato anche di un sistema di autoclave autonomo per l’irrigazione delle serre, oltre a telecamere di videosorveglianza per attenzionare la zona. Gli agenti di Polizia hanno sequestrato quanto ritrovato all’interno dell’impianto e sono partite le indagini per rintracciare e indentificare i responsabili.