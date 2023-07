Operaio cade dall’impalcatura dell’Ospedale della Sibaritide, è grave

StrettoWeb

Un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo episodio che mette a repentaglio la sicurezza di coloro che, quotidianamente, sfidano la sorte per portare i soldi a casa. Stamattina intorno alle ore 9, presso i cantieri in cui si sta realizzando l’Ospedale della Sibaritide, un uomo è caduto dall’impalcatura finendo rovinosamente a terra. Secondo le prime indiscrezioni, l’operaio era comunque munito di tutti i dispositivi di sicurezza. Immediato l’arrivo del 118, tra cui quello dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Al momento, la prognosi è riservata ma è stato allertato il magistrato di turno che si occuperà del caso.