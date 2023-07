La proposta: “nuovo vademecum su Facebook per prevenire malori improvvisi ed effetti avversi”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, continua la sua incessante azione preventiva e, come anticipa oggi da La Verità, promuove una nuova, importante iniziativa con la pubblicazione, poche ore fa, sulla pagina Fb di “un nuovo vademecum per cercare di prevenire i malori improvvisi, fermare e curare i gravi effetti avversi post puntura che continuano purtroppo a lontano registrando ogni giorno nuove tragedie con la morte improvvisa di persone sane, soprattutto giovani, e un numero impressionante di incidenti stradali, che solo per miracolo non si sono trasformati in strage, coinvolgendo altri automobilisti e persone ignare ed estranee ai sinistri”.

“E’ questa degli incidenti per mancamento fulmineo del guidatore (in auto, moto, pullman, camion, bici…) la nuova, drammatica emergenza da affrontare”, afferma Corbelli. “Di fronte a quello che continua, purtroppo, ancora ad accadere, ogni giorno notizie terribili di nuove tragedie, non si può restare silenti e inerti. Io resto sempre convinto che questi malori improvvisi si fermeranno in modo naturale, grazie al rafforzamento quotidiano del nostro sistema immunitario e apparato cardiocircolatorio. Intanto però bisogna fare qualcosa per cercare di prevenire e fermare questi stragi che stanno devastando la vita di migliaia di famiglie”, continua Corbelli.

“E’ quello che Diritti Civili e La Verità di Belpietro e De’ Manzoni (giornale simbolo di questa importante e coraggiosa battaglia), stanno tentando di fare, da oltre due anni, sin dall’inizio dei primi casi sospetti, nel marzo del 2021, con la morte di giovani militari, sanitari e personale scolastico, le prime categorie ad essere state inoculate con il siero sperimentale”.

Il nuovo vadevecum per prevenire i malori improvvisi

“Il nuovo vademecum che abbiamo da poche ore pubblicato su Fb raccoglie, di fatto, i consigli di una ricercatrice di immunologia, con una grande esperienza internazionale, la dott.ssa Loredana Frasca dell’Iss (iniziati addirittura sanzionata dai vertici dello stesso Istituto superiore di sanità, per aver reso noto e documentato, insieme ad altri due suoi colleghi, i gravi effetti avversi) e suggerimenti anche dell’Aifa sui sintomi sospetti, contenuti in un protocollo, sul rischio miocardite, disatteso dalla stessa Agenzia del Farmaco che noi, con una denuncia su La Verità, nel maggio dello scorso anno, avevamo poi fatto pubblicare”.

“Diritti Civili e La Verità continuano in questo modo a fare, con grande senso di responsabilità, un’opera non solo informativa ma anche di prevenzione concreta, grazie anche all’attenzione di alcune testate on line, come questa. Sul nostro vademecum, con queste indicazioni fondamentali, andrebbe fatto uno spot su tutti i media (non basta certamente la sola raccomandazione, comunque importante e utile, che viene diffusa in queste ore, del ministero della Salute, con i dieci consigli per proteggersi dal caldo torrido ed evitare i rischi) per dare, in modo sereno, senza alcun allarmismo(assolutamente ingiustificato), informazioni utili a tutta la popolazione. Invece su questa tragedia continua il silenzio più assordante da parte di tutti”, si chiude la nota.