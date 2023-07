No Tav: Ruffino (Az), ‘violenti incappucciati, modalità del terrorismo’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “L?ennesima esplosione di violenza dell?ala oltranzista dei no Tav ha preso di mira il cantiere di San Didero con una modalità che deve far alzare la soglia di allarme. Sono una cinquantina di militanti, tutti incappucciati: una modalità di azione tipica del terrorismo degli anni ?70. Distruggono ogni cosa che trovano sul loro cammino, hanno bloccato l?autostrada A32, la Torino-Bardonecchia. Ai disagi enormi di ciò che sta accadendo al cantiere e al blocco dell?autostrada, si aggiunge questa volta la modalità inquietante del travisamento dei violenti. Agiscono come terroristi, e vanno contrastati come tali dalle autorità pubbliche. La mia solidarietà e quella di Azione alle forze dell?ordine e ai cittadini imbottigliati in autostrada”. Lo dice Daniela Ruffino, deputata di Azione.