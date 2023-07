Niger: Cirielli, ‘solidarietà alla Francia per tentato assalto all’ambasciata’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Quella diplomatica è sempre la strada maestra per ripristinare la democrazia, come ha giustamente auspicato il ministro Tajani. L’assalto all’ambasciata di Francia a Niamey è oggettivamente un fatto nuovo particolarmente preoccupante che va seguito con la massima attenzione. Il golpe nel Niger ha creato instabilità in una regione la cui stabilità era garantita proprio dal piccolo Stato africano; oggi, il tentato assalto all’ambasciata francese coinvolge direttamente un Paese terzo europeo che ha nella democrazia il suo elemento identitario”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione e deputato di Fratelli d’Italia.