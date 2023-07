Nato Micale nuovo Presidente della Delegazione Sicilia dell’APCI

StrettoWeb

Ancora un ambizioso traguardo quello raggiunto dallo Chef Nato Micale che è stato insignito della carica di Presidente della Delegazione Sicilia dell’APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani).

Lo Chef spadaforese ha manifestato tutta la sua soddisfazione ed emozione attraverso un comunicato ufficiale che ha reso note nelle ultime ore. Una carriera straordinaria quella dello chef siciliano che si è fatto conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo grazie alla sua caparbietà, al suo estro, ma soprattutto grazie al suo legame con le origini. Una cucina fatta di tradizione e sana innovazione. Una carica, quella di Presidente Delegazione Sicilia APCI, meritatissima per uno degli Chef più amati nel panorama culinario siciliano.

Queste le parole di Nato Micale subito dopo aver ricevuto la nomina ufficiale: “Dopo la triste perdita del nostro caro amico e collega, Chef Stefano Sanfilippo, che ricopriva la carica di Presidente dell’APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani Delegazione Sicilia, sono stato incaricato direttamente dalla Direzione Nazionale, rappresentata da Sonia Re, di assumere la posizione di Presidente della Delegazione Sicilia. Questo incarico mi è stato conferito attraverso una votazione diretta, e ne sono profondamente onorato. Mi impegno a essere all’altezza delle aspettative dei siciliani e a mantenere inalterato il prestigio della nostra Delegazione”.

Chef Nato Micale ha poi aggiunto: “Il mio impegno principale sarà concentrarmi sull’organizzazione di una serie di eventi, manifestazioni, cene a tema di buon livello che coinvolgeranno tutte e nove le province siciliane. Mi prefiggo di individuare i migliori tra di loro e di offrire loro la possibilità di far parte della squadra nazionale dell’Associazione.

Sulla formazione della nuova squadra: “La formazione di una squadra nazionale dell’Associazione rappresenta un’opportunità unica per i giovani siciliani di mettersi in mostra a livello nazionale e di accrescere la loro esperienza professionale. Sarò il principale sostenitore di questi talenti emergenti, offrendo loro il sostegno necessario per raggiungere il successo e rappresentare con orgoglio la nostra Delegazione Sicilia. In occasione del Congresso Annuale “Les Toques Blanches D’Honneur“: Novembre 2023 presenterò tutta la mia squadra che con i suoi Delegati Provinciali darà una spinta e un contributo notevole per onorare gli impegni presi”.

Scouting per chef emergenti: “uno dei miei obiettivi è quello di individuare e supportare questi chef emergenti sarà una delle mie priorità, offrendo loro la possibilità di dimostrare il loro valore e la loro abilità a livello nazionale. Sono fortemente impegnato a garantire una crescita completa ai giovani chef attraverso corsi di formazione di alta cucina”.

L’importanza della formazione: “La formazione professionale di qualità è fondamentale per consentire ai talenti emergenti di sviluppare le loro abilità culinarie e acquisire una solida base di conoscenze.

Per raggiungere questo obiettivo, desidero coinvolgere attivamente le scuole professionali nella ricerca dei talenti più promettenti, anche tra gli allievi giovanissimi”.

Sulle scuole professionali: “Le scuole professionali hanno un ruolo cruciale nel plasmare i futuri chef e possono identificare studenti con un notevole talento culinario. A tal fine, invito ufficialmente tutte le scuole professionali ad unirsi a noi in questa missione, segnalando gli studenti che dimostrano eccellenza e passione nella cucina.

In conclusione: “mi permetto di chiudere con uno slogan: “Cresci professionalmente, sfida te stesso, raggiungi le vette dell’eccellenza. L’Associazione è il tuo trampolino di lancio.”