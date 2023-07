Nastro Rosa Tour, si chiude la prima giornata all’insegna di sport, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze vibonesi

StrettoWeb

Tra spettacolo in mare, intrattenimento, cultura e divertimento si è chiuso il primo giorno della tappa vibonese del Nastro Rosa Tour, giro d’Italia a vela che ha l’obiettivo di promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme ad Enit. Una intensa giornata quella vibonese. Tanti gli eventi collaterali alla regata, organizzati nei minimi dettagli dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia per garantire una partecipazione attiva anche da parte di tutta la comunità.

Sotto il profilo sportivo l’evento è entrato immediatamente nel vivo con gli ulteriori punti assegnati nella categoria offshore dei Benetau Figaro 3 chiamati a misurarsi nella terza tappa da Napoli a Vibo Marina. Una sfida partita due giorni fa da Napoli e conquistata, ancora una volta, dall’equipaggio di Città di Genova (Matteo Sericano e Giovanni Licursi) che bissa il successo ottenuto nella precedente tappa di La Maddalena-Napoli. Oggi giornata di “warm up” per le classi volanti WASZP e Wingfoil che hanno preso confidenza con il campo di regata di Vibo Marina la cui spiaggia è una vera propria “tribuna naturale” per assistere da vicino alle evoluzioni dei giovani talenti di queste classi.

Quanto all’intrattenimento, nel pomeriggio la macchina organizzativa dell’amministrazione comunale, a partire delle 18.30, ha consentito a tutti i cittadini ed alla carovana del tour la visita guidata alla Tonnara di Bivona, a cura della Proloco di Vibo Marina, terminata con la degustazione di un gelato e dell’Amaro 05, questo gentilmente offerto dall’azienda produttrice a tutti i partecipanti.

In serata, sulla banchina Fiume, via libera allo spettacolare show cooking con lo chef Giuseppe Romano, che ha valorizzato i prodotti del territorio vibonese preparando per gli ospiti un primo e un secondo, accompagnati dagli immancabili crostini a base di ‘nduja e cipolla. Le cantine Artese e Benvenuto hanno omaggiato i presenti con i propri vini, mentre Caffo ha offerto lo spritz “il capo arrabbiato”. Immancabile, a chiusura, il tartufo preparato dallo chef a base di San Marzano Borsci.

Spazio anche all’intrattenimento serale con lo spettacolo del maestro Cosimo Papandrea che, su via Colombo, ha entusiasmato il pubblico sulle note della musica popolare, regalando straordinarie emozioni. Insomma, quella del Nastro Rosa Tour è stata anche per Vibo Valentia un’opportunità enorme per permettere alle attività commerciali di lavorare in sinergia tra loro e contribuire a dare lustro alla città in onore della sua bellezza, arrivata anche oltre i confini regionali.

Un ringraziamento particolare da parte del Comune va anche alle diverse aziende afferenti a Confindustria e Confcommercio che hanno contribuito, a pieno titolo, alla riuscita ottimale dell’evento ed ai volontari del gruppo “I love Vibo Marina” per il loro impegno costante durante la manifestazione. Venerdì 14 si riprende con un’altra giornata densa di appuntamenti: dalle ore 10.00 lo spettacolo delle classi volanti WASZP e Wingfoil, e poi alle 19.00 la premiazione dei vincitori della tappa. Alle ore 22.00 gran finale in musica con il concerto di Mario Venuti organizzato dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia.