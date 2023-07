Nascondeva la droga nei contenitori per alimenti: uomo colto in flagrante a Vibo Valentia

StrettoWeb

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel vibonese per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione ha visto coinvolto un conducente nella città di Vibo Valentia il quale, apparso sospetto, è stato fermato dagli agenti. A seguito delle operazioni di verifica, l’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida. Per tale ragione è stato sanzionato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. L’individuo però, risultava particolarmente agitato, tanto che i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione della vettura: sembrava che nei sedili posteriori ci fossero alimenti di una comune spesa, in realtà gli agenti hanno scoperto della droga.

L’uomo aveva occultato oltre tre etti e mezzo di marijuana in una scatola di succo e in barattoli per alimenti, mentre nel bagagliaio è stato ritrovato materiale per il confezionamento. Il colpevole è stato quindi arrestato, poi condotto ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza.