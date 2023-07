Nascondeva oltre 25 chili di droga e armi nel garage, in manette 42enne di Cosenza

StrettoWeb

Proseguono i controlli nella città di Cosenza per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti: nella giornata di ieri, la polizia di Cosenza, diretta dal questore Michele Maria Spina, dal dirigente della mobile Gabriele Presti e dal sostituto commissario Francesco de Marco, ha tratto in arresto un 42enne del posto per possesso di sostanze psicotrope e armi illegalmente detenute. L’uomo infatti, è risultato sospetto quando, a bordo di una moto, si è fermato di fronte ad un garage e ha aperto la saracinesca dove nascondeva un grosso bottino: i polizotti hanno rinvenuto oltre 25 chili di droga oltre a un fucile e una pistola con matricola abrasa corredata di munizioni.

Nello specifico, nel deposito è stato ritrovato un contenitore di plastica bianco con oltre 16 chili di hashish divisa in panetti. A questi poi, si aggiunge altra droga, sempre di tipo hashish, per un peso di oltre 7 chili e altri 2 chili di marijuana. Presenti anche un bilancino di precisione e materiale di confezionamento utile ai fini dello spaccio. Infine, la Polizia ha anche sequestrato un fucile semiautomatico, oggetto di furto, e una pistola calibro 7,65 e diverse cartucce. Il 42enne è stato quindi tratto in arresto e trasferito nella casa circondariale di Cosenza.