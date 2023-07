Il Napoli segue l’ex Crotone Diaby, il Bayer chiede 50 milioni

StrettoWeb

L’ex Crotone Moussa Diaby piace al Napoli. Come riporta L’Equipe, infatti, i partenopei starebbero seguendo con estrema attenzione la situazione di Diaby come possibile sostituto di Lozano: il franco-maliano sarebbe una richiesta diretta di Rudi Garcia, seppur al momento il club di De Laurentiis non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Leverkusen. Tuttavia, aggiunge L’Equipe, i partenopei starebbero valutando l’eventuale operazione ma la richiesta di 50 milioni di euro sta facendo riflettere Aurelio De Laurentis.