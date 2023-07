La musica a sostegno della ricerca: a Tropea il concerto jazz per sensibilizzare sulle malattie genetiche rare

StrettoWeb

La musica a sostegno della ricerca per le malattie genetiche rare. Potrebbe essere riassunto così il percorso artistico e di vita di Patrick Girondi, musicista internazionale, fondatore del San Rocco Therapeutics, società di ricerca che ha come obiettivo quello di trovare una cura, sicura ed accessibile, per la guarigione dell’Anemia Falciforme e della Talassemia e pluripremiato autore di best-seller. Farà tappa a Tropea martedì 1 agosto all’anfiteatro del Porto Turistico accompagnato dai The Orphan’s Dreams e dai ritmi blues, jazz e rock. La proposta culturale ed esperenziale di Tropea continua ad impreziosirsi di nuovi contenuti e suggestioni.

Mercoledì 2 tappa 35esima edizione “Una ragazza per il cinema”

Promosso dall’agenzia eventi e spettacoli Grasy Grandi Eventi guidato da Graziella Marcone, il Concorso Nazionale che ogni anno dà la possibilità a giovani aspiranti modelle di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema, sarà ospitato alle ore 22 dall’anfiteatro del Marina Village al Porto di Tropea. Sono 10 le tappe che toccheranno tutta la Calabria.

Mercoledì 26 al porto prende il via “Blue Carpet”

Sarà Chiara Civello, cantante, compositrice e polistrumentista italiana che nella sua carriera svolta tra Brasile, Italia e Stati Uniti, ha collaborato con artisti di spicco internazionale, come Michael Bublé, Tony Bennett, James Taylor, Burt Bacharach, Juan Luis Guerra e Pino Daniele, ad inaugurare la serie di appuntamenti musicali ospitati al Porto di Tropea. Le prossime date: 13 agosto Karima Duo e 10 settembre.

Mercoledì 26 e giovedì 27 tappa di “Calabria in Fabula”

Per la prima delle due date del progetto itinerante firmato da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti e quella organizzativa di Lucia Catalano e realizzato in partenariato con Scena Verticale e AttorInCorso, a Palazzo Santa Chiara sarà presentato, alle ore 21, Re Pipuzzo Fatto a Mano. Memologo per tre finali. – Il giorno successivo, giovedì 27, invece, alle ore 10,30, si terrà la masterclass di teatro con la regista ed attrice Vera Segreti.

Venerdì 28 “La Traviata”

L’esperienza artistica giovanissima che promuove la musica dei sommi compositori porterà in scena l’opera di Giuseppe Verdi.

“Armonie della Magna Graecia torna Mercoledì 2”

Scarlatti: Tre Sonate; L. Van Beethoven: La Tempesta; F. Chopin: Due Valzer; Studio op. 25 n.1; Scherzo n.1 in si bemolle min. Sono, questi, i brani che eseguirà il Direttore Artistico della prestigiosa stagione concertistica dalle ore 22 all’interno di Palazzo Santa Chiara.

Atelier di Giuseppe Barilario, mostra fino al 31

Inaugurata nei mesi scorsi la mostra Atelier. Allegoria della pittura è stata curata da Emanuele Bertucci, patrocinata dal Comune di Tropea e promossa dall’Associazione Arte è Cultura e dalla Mediano Editore