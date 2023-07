Movida violenta: lite tra ragazzi finisce in sparatoria, ferito un 22enne

StrettoWeb

Con la stagione estiva si allungano le notti dei giovani calabresi che si danno al divertimento e alle uscite tra locali e discoteche. Alcune volte però, complice un drink di troppo, la situazione può sfuggire di mano: è quanto accaduto a Sangineto, in provincia di Cosenza, dove un diverbio è sfociato in una sparatoria. Un futile litigio ha portato due ragazzi a discutere fino ad arrivare alle mani e ad un’aggressione a mano armata. Un 22enne di Castrolibero, coinvolto nella lite, è stato infatti sparato da un coetaneo che si è dato alla fuga. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. Intanto i Carabinieri, giunti sul posto del fattaccio, hanno cominciato a raccogliere informazioni per risalire al responsabile, anche grazie alle testimonianze dei presenti. La Procura di Paola ha intanto aperto un’inchiesta contro ignoti.