A Motta San Giovanni la 6ª edizione della manifestazione “Vita da Minatore”

StrettoWeb

L’associazione dei minatori del Comune di Motta San Giovanni comunica che “il prossimo 10 agosto si terrà a Piazza della Municipalità di Motta San Giovanni, la 6ª edizione della manifestazione “Vita da Minatore” col tema “Il Percorso del Pane”. Il motto della nostra associazione è: “Commemorare per Ricordare” l’organizzazione del suddetto evento vuole essere un modo per rendere vive e presenti nella memoria della comunità mottese e non solo questa espressione. Sono stati gli stessi minatori ancora in vita che nel costituire l’associazione hanno voluto scrivere nello statuto queste parole e l’associazione, che è un ente di rilevanza statutaria comunale, ne vuole essere custode e diffusore consapevole dell’immenso patrimonio valoriale che esse contengono e che hanno impregnato tutta la loro vita nelle gallerie di mezzo mondo. Il Percorso del pane è un tema centrale della vita dei nostri minatori perché lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra i nostri minatori è partito proprio dalla condivisione di questo alimento durante le faticose giornate vissute nelle gallerie e nelle miniere”.